Game Star Wars Battlefront II Open Beta Mulai Jumat Sore, Tawarkan 4 Playable Mode

FAJAR TEKNO – Seperti halnya seri pertama Battlefront, EA akan menggelar open beta yang dapat dinikmati oleh penggila Star Wars di mana pun berada.

Ya, Anda pemiilik PS4, Xbox One dan PC akan dapat menikmatinya mulai hari Jum’at (6/10/2017) esok, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat.

Seperti yang sudah-sudah, versi beta ini bertujuan untuk mencoba kemampuan server mereka dalam menampung beban sebelum launching secara resmi pada 17 November mendatang.

Di mana Anda mengunduhnya?

Bagi gamer PC dapat mengunduhnya langsung melalui Origin, sementara bagi pengguna PS4 dan Xbox One dapat mencarinya di store masing-masing perangkat.

Apa yang ditawarkan beta ini?

Terdapat empat mode berbeda yang dapat Anda nikmati dari versi beta ini.

1. Galactic Assault on Naboo

2, Starfighter Assault on Fondor

3. Strike on Takodana

4. Arcade on Naboo

Apa spek rekomendasi bagi PC?

OS: 64-bit Windows 10 atau terbaru

Processor: AMD FX 8350 Wraith, Intel Core i7 6700 atau yang setara

Memory: 16GB RAM

Graphics card: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1 Compatible video card atau yang setara

Koneksi online: 512 KBPS atau lebih cepat

Hard-drive space: 15GB (kabar terbaru menjadi 20-an GB karena mendukung resolusi 4K)

Bagaimana dengan minumum speknya?

OS: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 dan Windows 10

Processor: AMD FX-6350, Intel Core i5 6600K

Memory: 8GB RAM

Graphics card: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 Compatible video card atau yang setara

Koneksi online: 512 KBPS atau lebih cepat

Hard-drive space: 15GB

