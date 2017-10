Game Gran Turismo: Sport Rajai Inggris, FIFA 18 Turun Tahta By

FAJAR TEKNO – Gran Turismo: Sport sukses merajai penjualan game di Inggris per 21 Oktober 2017, menyingkirkan FIFA 18 milik EA ke posisi kedua.

Menurut Chart-Track, game besutan Poliphony Digital itu berhasil melampaui penjualan pendahulunya Gran Turismo (seri pertama) dan Gran Turismo 6, akan tetapi masih kalah sukses dengan Gran Turismo 5 yang rilis tahun 2010 silam.

Sementara itu, South Park: The Fractured dari Ubisoft harus puas menempati posisi ketiga di atas WWE 2k18 yang seminggu ini bertengger di posisi keempat.

Nasib kurang beruntung ditunjukan Middle-earth: Shadow of War yang harus jatuh tiga peringkat ke posisi kelima diikuti oleh The Evil Within pada posisi keenam.

Pada posisi ketujuh ada Destiny 2 (PS4) yang akan segera menyambangi PC dalam waktu dekat ini. Posisi delapan di pegang oleh GTA V selama 214 minggu bertengger di posisi 10 besar.

Forza Motorspot 7, Crash Bandicoot N. Sane Trilogi masing-masing mengisi posisi sembilan dan sepuluh. Berikut urutan lengkapnya:

1. Gran Turismo: Sport

2. FIFA 18

3. South Park: The Fractured But Whole

4. WWE 2K18

5. Middle-earth: Shadow of War

6. The Evil Within 2

7. Destiny 2

8. Grand Theft Auto V

9. Forza Motorsport 7

10. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

(KG)

Sumber: GameSpot.com