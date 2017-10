Game Daftar Lengkap Puluhan Game yang Dukung Fitur Enhancement Xbox One X By

FAJAR TEKNO – Xbox One X akan segera menjadi konsol terkuat mengalahkan PS4 Pro dalam waktu dekat ini.

Terkait dengan perilisannya yang tinggal menghitung hari ini, Microsoft merilis daftar lengkap judul-judul game yang mendukung fitur enhancement atau peningkatan dari Xbox One X.

GameSpot melansir, setiap game yang mendapatkan peningkatan dapat diunduh secara gratis. Adapun peningkatan yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada, resolusi 4K (baik itu checkboard atau native), anistropic filtering dan HDR.

Untuk saat ini, setidaknya terdapat lebih dari 100 game Xbox One (Xbox One standar) yang akan mendapatkan upgrade ketika konsol baru ini diluncurkan pada 7 November 2017 mendatang.

Berikut daftar lengkapnya:

Yang sudah tersedia:

Ashes Cricket

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition

Gears of War 4

GRIDD: Retroenhanced

Killer Instinct

L.A. Noire

Mantis Burn Racing

Need for Speed Payback

Outlast 2

Sonic Forces

Super Night Riders

Transcripted

World of Tanks

Segera hadir:

Agents of Mayhem

ARK: Survival Evolved

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Origins

Assault Android Cactus

Call of Duty: WWII

Conan Exiles

Crossout

Danger Zone

Dead Rising 4

Dishonored 2

Dishonored: Death of the Outsider

Disneyland Adventures

EA Sports FIFA 18

EA Sports Madden NFL 18

EA Sports NBA Live 18

Fallout 3

Farming Simulator 17

Final Fantasy XV

Halo 3

Halo 5: Guardians

Hello Neighbor

Hitman

Homefront: The Revolution

Killing Floor 2

Mafia III

Marvel vs. Capcom: Infinite

Middle-earth: Shadow of War

Morphite

OKAMI HD

Path of Exile

Pro Evolution Soccer 2018

Project CARS 2

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Rush: A Disney Pixar Adventure

SMITE

Super Lucky’s Tale

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Evil Within 2

Titanfall 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

(KG)