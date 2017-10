Game Wolvenstein 2 Takluk Kurang dari 80 Menit By

FAJAR TEKNO – Hanya butuh 1 jam 19 menit 16 detik bagi speedruner bernama DraQu untuk menaklukan Wolvenstein 2: The New Colossus.

Kotaku melansir, aksi yang dilakukan DraQu ini tercatat sebagai rekor dunia resmi pertama yang berhasil menampakan layar credits, menandakan akhir dari game besutan MachineGames itu.

Untuk mencapai rekor tersebut, DraQu memastikan dirinya untuk bermain efektif dan secepat mungkin men-skipp setiap cut scene yang ditawarkan seri teranyar Wolvenstein ini.

Wolvenstein 2: The New Colossus sendiri rilis pada 27 Oktober lalu dan diperuntukan bagi PC, PS4 dan Xbox One

Sebelumnya DraQu tercatat melakukan speedrunning game berjudul The New Order dan tercatat sebagai gamer pertama yang menamatkan game tersebut dengan torehan waktu 1 jam 31 menit 16 detik.

Berikut spesifikasi minumum dan recommended dari Wolvenstein 2 bagi pengguna PC:

Spesifikasi minimum (720p 60fps setting Low):

CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 atau lebih tinggi

GPU: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB atau lebih tinggi

RAM: 8GB

OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit)

HDD: 55GB

Spesifikasi recommended (1080p 60fps setting high):

CPU: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 atau lebih tinggi

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB atau lebih tinggi

RAM: 16GB

OS: Win7, 8.1, or 10 64-Bit

HDD: 55GB

(KG)