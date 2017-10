Game Assassin’s Creed Origins Rajai Penjualan, Gran Turismo: Sport Tergelincir By

FAJAR TEKNO – Anda mungkin masih ingat bagaimana Gran Turismo merajai penjualan game di Inggris pada pekan perdananya (Baca: Gran Turismo: Sport Rajai Inggris, FIFA 18 Turun Tahta)

Kini ada dua jawara mingguan baru yang menggantikan GTS dan FIFA 18 sebagai dua game dengan penjualan tertinggi di Inggris Raya itu.

Di posisi pertama ada Assassin’s Creed Origins (ACO) yang berhasil menguasai tahta mengalahkan Super Mario Odyssey (SMO) yang menjadi runner-up kali ini.

Sementara itu, Wolfenstein II: The New Colussus yang rilis berbarangan dengan ACO dan SMO harus puas berada di posisi keempat, di bawah FIFA 18 yang turun satu peringkat dari minggu lalu.

GameSpot melansir, penjualan game fisik dari ACO terlihat mengesankan pada akhir pekan lalu, sangat berbanding terbalik dengan penjualan Bluray Disc ACO di tanah air akibat red line yang berkepanjangan.

Bicara soal penjualan SMO, Chart-Track menyebutkan bahwa judul yang satu ini adalah penjualan terbesar game milik Nintendo Switch sejauh ini, mengalahkan The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sales monitor itu juga mencatat bahwa penjualan minggu pertama SMO juga mengalahkan penjualan game debut minggu pertama dari Wii U sekaligus mendapuknya sebagai game Nintendo dengan penjualan terbesar no 6 sepanjangan sejarah launching di game di Inggris.

Lalu bagaimana dengan penjualan GTS yang pekan lalu sedang hype-hype-nya itu? Nampaknya prediksi banyak orang tidak salah. Data per 28 Oktober lalu menunjukan bahwa game eksklusif PS4 itu tergelincir 4 peringkat hingga posisi kelima.

Berikut daftar lengkap 10 besar game dengan penjualan tertinggi di Inggris terkini:

1. Assassin’s Creed Origins

2. Super Mario Odyssey

3. FIFA 18

4. Wolfenstein II: The New Colossus

5. Gran Turismo Sport

6. Grand Theft Auto V

7. Destiny 2

8. South Park: The Fractured But Whole

9. Middle-earth: Shadow of War

10. WWE 2K18