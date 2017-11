Game Sukses di Inggris, COD WWII Lengserkan Assassin’s Creed Origins By

FAJAR TEKNO – Jika pada beberapa tahun seri-seri Call of Duty yang bertema futuristik, seperti COD Infinite Warfare, gagal mencuri hati pecinta video game di dunia, Call of Duty: World War II (COD WWII) berhasil menghentikan catatan buruk tersebut.

COD WWII, seperti diprediksi banyak pihak, berhasil memuncaki penjualan game di Inggris pada minggu per 5 November lalu. Padahal, game besutan Sledgehammer Games itu baru rilis sekitar 3 harian.

Di bawah itu ada Assassin’s Creed Origins yang jadi jawara minggu lalu. Di posisi ketiga ada FIFA yang berhasil mempertahankan posisinya.

Super Mario Odyssey yang merupakan runner-up minggu lalu harus terjatuh ke posisi keempat. Diikuti Gran Turismo yang masih manteng di posisi lima.

Dan untuk pertama kalinya, Gran Theft Auto V atau GTA V terdepak dari jajaran 10 besar.

Berikut daftar lengkap 10 game dengan penjualan tertinggi di Inggris versi Chart-Track:

1. Call of Duty: WWII

2. Assassin’s Creed Origins

3. FIFA 18

4. Super Mario Odyssey

5. Gran Turismo Sport

6.Wolfenstein II: The New Colossus

7. Forza Motorsport 7

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Forza Horizon 3

10. Middle-earth: Shadow of War

(KG)

Sumber: GameSpot