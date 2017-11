Game FIFA 19 Absen Tahun Depan, Isyarat Boss EA By

Icon FIFA 18 Cristiano Ronaldo

FAJAR TEKNO – Bagi pecinta game sepakbola, atau gamer pada umumnya, rilis tahunan game bola, seperti keluaran EA atau yang dikenal sebagai seri FIFA adalah pemandangan yang biasa.

Namun hal itu sepertinya tidak akan terulang pada tahun 2018 mendatang, di mana EA berencana untuk tidak menjadikan seri FIFA-nya menjadi ritual tahunan.

CEO EA, Andrew Wilson, kepada Bloomberg mengatakan bahwa salah satu perusahaan raksasa game itu berencana untuk mengimplementasikan update dan model game berbasis subscription atau langganan.

Jadi ketimbang membeli game setiap tahunnya, usert hanya perlu membayar biaya langganan atau mengunduh update secara terpisah selama 365 hari live service.

TechRadar melansir, hal ini bisa saja terjadi pada game sport keluaran perusahaan yang berbasis di California, AS itu. Game berbasis layanan belakangan populer dalam industri game dunia dan EA telah merasakan kesuksesan itu melalui Star Wars Battlefront keluarannya.

Apakah hal ini akan benar-benar terealisasi, hanya waktu yang akan menjawabnya. Apakah gamer setia FIFA setuju dengan model seperti ini, we’ll see about that later.(KG)

Sumber: TechRadar